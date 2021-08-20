Реліз ювілейного видання відбудеться 11 листопада на всіх платформах.

У перший день конференції QuakeCon 2021 видавець Bethesda анонсував перевидання знаменитої екшн-РПГ The Elder Scrolls V: Skyrim. На честь десятиріччя гри, її оновлять і з підзаголовком Anniversary Edition випустять на консолі Xbox Series X/S та PlayStation 5.

Ювілейне видання вийде також на ПК, PS4 та Xbox One. Реліз відбудеться 11 листопада. Версії Skyrim для PS5 та Xbox Series X/S вийдуть в цей же день, повідомили в Bethesda.

Що увійде до видання TES V Skyrim: Anniversary Edition

У ювілейне видання увійде сама гра і доповнення Dawnguard, Hearthfire та Dragonborn;

Понад 500 елементів ексклюзивного додаткового контенту з Creation Club, в включаючи босів, предмети, заклинання, підземелля і навіть завдання.

Володарі Special Edition отримають риболовлю, режим виживання і новий квест "Святі і спокусники". Все це також увійде до Anniversary Edition.

Оновлення з Special Edition до Anniversary Edition буде не безкоштовним. Однак ціну Bethesda поки не повідомила.

Також під час QuakeCon 2021 було анонсовано перевидання шутера Quake з поліпшеною графікою і роздільною здатністю 4К. Воно незадовго до анонсу вийшло на консолі і ПК. Оригінальному Quake, до речі, виповнилося 25 років. Перша і друга частина, а також Quake III Arena поповнять бібліотеку сервісу Game Pass.

У рамках конференції розробники зі студії Arkane поділилися новими подробицями про шутера Deathloop. Цього разу автори розповіли про Джуліанну – головного антагоніста гри. У неї будуть такі ж спецздатності, як і у головного героя, проте вона не зможе відроджуватися. Після смерті Джуліанна залишатиме для головного героя зброю, поліпшення та інші корисні предмети.

Deathloop вийде 14 вересня на PS5.

Автор: Сергій Коршунов