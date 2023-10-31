Цього року вийшли високооцінені Baldur's Gate 3, ремейк Resident Evil 4 та інші тайтли, які тепло зустріли як критики, так і гравці.

Портал Axios провів цікаве спостереження, в ході якого з'ясувалося, що 2023 рік став найкращим на ігрові релізи за останні 20 років. Високі оцінки в оглядах та відгуки геймерів підтверджують це.

За даними агрегатора оцінок Metacritic, в цьому році, а попереду ще два місяці, вийшло вже 25 тайтлів із середнім балом 90 і більше. У період з 2000 по 2023-й тільки три роки (2004, 2007 і 2011) могли похвалитися більш ніж 20 іграми з 90 балами.

У дописі Axios наголошується, що більшість ігор 2023 року, які отримали високі оцінки, лише виграли від тривалих циклів розробки, що є ознакою того, що надання творцям ігор більше часу варто того.

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Кажуть, що "урожайний" 2023 рік став результатом поєднання сиквелів, на розробку яких пішло багато часу, а також безлічі відточених рімейків і ремастерів.

Найкращі ігри 2023 року за версією Metacritic

Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, ремейк Dead Space, Armored Core VI: Fires Of Rubicon та ще декілька проєктів впритул підібралися до позначки 90 балів. Всі вони теж чудові ігри, зауважили в Axios.

Також до кінця 2023 року як мінімум повинні вийти Persona 5 Tactica, Super Mario RPG і Avatar: Frontiers of Pandora. Напевно перші дві теж отримають середній бал 90 і більше.

В Steam прямо зараз проходить хелловінський розпродаж, на якому можна купити багато ігор зі списку по знижці. Наприклад, ремейки Resident Evil 4 з DLC Separate Ways і Dead Space. А "Сталкер" і Metro віддають зі знижками до 90%.

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