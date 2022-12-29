Ролик включає безліч видовищних моментів.

Українська студія GSC Game World поклала край всім чуткам про проблеми з розробкою і відсутність робочої збірки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Творці опублікували свіжий геймплейний трейлер гри з демонстрацією основних аспектів. Ролик включає стрілянину, дослідження Зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС, фрагменти з різноманітними персонажами та інше.

Відео починається зі сцени рукопашного бою в якомусь центрі управління. У цей момент хрипкий голос говорить: "Іди до мене". Потім глядачам показують нарізку сцен з різних моментів проходження. Кілька кадрів включають перестрілки з використанням автомата і дробовика. Інші демонструють, як головний герой Скіф виявляє аномалії. Він кидає болти і застосовує прилад під назвою "Гілка".

Трейлер також показує багато нових і вже знайомих персонажів. Наприклад, користувачам з іншого ракурсу дали поглянути на групу сталкерів з першого геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2. Один з героїв явно зустрічає протагоніста в стані алкогольного сп'яніння, а інший — судячи з усього, лідер якоїсь релігійної громади.

Ще в ролику приділили увагу артефактам, збірку екіпіровки і бою з мутантом. Правда, останній з'являється в кадрі лише на мить. А що стосується сюжетної зав'язки, то вона буде пов'язана з ноосферою — інформаційним центром Землі. На це натякає закадровий голос на початку трейлера.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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