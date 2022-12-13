Все через те, що кадри з гри розмістили в ролику, присвяченому релізам в Xbox Game Pass.

Презентація The Game Awards 2022 виявилася багатою на анонси та сюрпризи. Причому настільки, що більшість глядачів пропустили швидкоплинну демонстрацію повноцінного геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World. Зараз розповімо, як це сталося.

Microsoft на TGA 2022 не привезла своїх ігор. Однак в рамках заходу компанія показала трейлер Xbox Game Pass. У ролику демонструвалися як проекти, які вже вийшли, так і майбутні релізи.

І на позначці 1:20 відео глядачам раптово показали дві секунди повноцінного геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Кадри явно взяті з робочої збірки гри. Це підтверджує наявність елементів інтерфейсу. Навряд чи розробники готували б постановочний фрагмент зі смужками здоров'я і витривалості, значком часу доби і радаром зверху.

На свіжих кадрах демонструється, як головний герой Скіф кидає болт і виявляє попереду аномалію. Дія розгортається посеред руїн якоїсь споруди або тунелю. Вдалині видніється вхід в уцілілу частину будівлі. При цьому графічно проект, як і раніше, виглядає чудово.

Нагадаємо, дебютний ігровий процес S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали в рамках Е3 2021. Однак тоді на кадрах були відсутні елементи інтерфейсу, і багато користувачів назвали ролик "постановочним".

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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