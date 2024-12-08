Тоді ще не було зрозуміло, що з себе представляє GTA, тому Sony уклала неймовірну угоду.

Класичні частини GTA стали одними з найуспішніших тимчасових ексклюзивів Playstation. Як виявилося, Sony прийшла до Rockstar з пропозицією ексклюзивності через страх перед прийдешнім релізом Xbox.

Колишній президент європейського підрозділу Sony Computer Entertainment Кріс Дірінг розповів виданню gamesindustry.biz, що компанія дуже хвилювалася через нову консоль Microsoft, тому почала ходити по розробниках і видавництвах із пропозицією випустити їхні проєкти ексклюзивно для Playstation:

"Ми турбувалися через Xbox. Напередодні Різдва, коли Xbox і мав вийти на ринок, ми звернулися до наших улюблених сторонніх видавців і розробників і запитали їх: 'Як ви дивитеся на те, щоб укласти спеціальну угоду, якщо ви залишите свою гру наступного покоління на PlayStation ексклюзивною протягом двох років?'.

Sony пощастило укласти угоду з Rockstar Games і Take-Two Interactive про тимчасову ексклюзивність їхньої нової гри Grand Theft Auto 3 і трьох наступних частин серії. Тоді ще не було зрозуміло, що з себе представлятиме GTA 3, і, схоже, в Playstation тоді й подумати не могли, наскільки вигідний договір вони уклали: "Нам дуже пощастило. І, власне, їм теж, тому що вони отримали знижку на роялті, які вони платили. Такі угоди не рідкість у галузях із платформами. Зокрема й сьогодні, коли йдеться про такі речі, як соціальні мережі"

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Раніше колишній розробник Rockstar розповів, як компанія дражнить і підігріває інтерес до GTA 6 через натяки на швидкий вихід другого трейлера гри.

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