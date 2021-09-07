Перевидання випустять в Epic Games Store, а також на консолі Xbox та PlayStation.

Студія Remedy Entertainment анонсувала ремастер знаменитого екшену Alan Wake. Очікується, що перевидання вийде цієї осені на ПК в Epic Games Store, а також на консолі Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 та PS5.

Alan Wake Remastered, включаючи DLC "Сигнал" та "Письменник", отримає поліпшену графіку з підтримкою 4К, оновлені катсцени і нову модель головного героя, йдеться на сайті гри.

"Ця історія та її головний герой – це дуже особисте для мене, з багатьох причин. В Alan Wake відчувається таємничість лісів і озер, які я, будучи фіном, так ціную. Я також люблю цю гру тому, що її було складно робити. Нам довелося подолати чимало перешкод, але саме тому я ще більше пишаюся тим, чого ми досягли", – заявив творчий директор Remedy Сем Лейк.

Alan Wake – коротко про гру

Alan Wake – це суміш екшену і психологічного трилера. Головним героєм гри став письменник Алан Вейк. Він мешкає в містечку, де оживають персонажі і події літературних творів. Алан намагається відшукати свою зниклу дружину, і розібратися в тому, що відбувається.

Спочатку гра вийшла у 2010 році на Xbox 360, а в 2012 році її реліз відбувся на ПК.

Автор: Сергій Коршунов