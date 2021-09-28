Гра поповнить бібліотеку сервісу на ПК та консолях Xbox вже 30 вересня.

30 вересня супергеройський екшен Marvel's Avengers, створений за мотивами коміксів про Месників, стане безкоштовним для передплатників сервісу Game Pass на консолях Xbox та на ПК.

Користувачі отримають доступ до сюжетної кампанії, багатокористувацького режиму "Ініціатива Месників" та інших доповнень, серед яких DLC під назвою "Війна за Ваканду", повідомили в Microsoft.

На Xbox Series X/S працюватиме оптимізована версія гри з прискореними завантаженнями і підвищеною частотою кадрів.

Трейлер Marvel's Avengers

Marvel's Avengers – коротко про гру

Супергеройський екшн від студії Crystal Dynamics вийшов 4 вересня 2020 року на PS4, Xbox One, ПК та Google Stadia.

За сюжетом Месники розпадаються через трагічні події. І через кілька років їх намагається знайти та об'єднати головна героїня – Камала Хан, вона ж Міс Марвел.

В мультиплеєрі гравці можуть об'єднуватися в команди та виконувати різні завдання, найчастіше – це битви з ботами.

Marvel's Avengers прохолодно прийняли, як критики, так і гравці. На агрегаторі Metacritic у ПК-версії супергеройського блокбастера 68 балів від ігрових журналістів, а також 3,3 бала від користувачів.

Автор: Сергій Коршунов