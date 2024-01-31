Гра повністю перекладена українською мовою, включаючи озвучку.

Українська студія Mauris випустила в ранньому доступі Steam першу гру з пригодницької серії Corsairs Legacy. Вона позиціюється як духовний спадкоємець легендарної серії "Корсари".

Вартість екшену в Steam – 690 грн. Наразі ті, хто придбав гру, можуть пройти половину основної кампанії. Повноцінний реліз відбудеться в першій половині 2024 року.

Сюжет Corsairs Legacy розгортається в кінці XVII століття і розповідає історію контрабандиста Руфуса Монро, який вплутується в небезпечну авантюру і волею випадку стане піратом. Геймплей включає плавання по Карибському морю, морські битви, абордажі та інші піратські аспекти.

Corsairs Legacy також може похвалитися повною українською локалізацією, включаючи озвучку. Поки в Steam мало користувальницьких оглядів: гравці хвалять візуальну частину, але сварять Corsairs Legacy за фізику рухів і за проблемну технічну частину.

Якщо все піде за планом, в наступному році гра отримає продовження під назвою Naval Mission, а в 2026-му команда випустить повноцінний сиквел.

Детальніше про серію "Корсари"

"Корсари" – це серія RPG про піратів. Дії перших ігор відбувається в середині 17 століття у вигаданому районі "Архіпелаг", розташованому в Карибському морі. Ключовими особливостями гри було кілька видів геймплея – на суші, на морі і в морських корабельних боях.

Остання номерна частина - "Корсари 3" вийшла ще в 2005 році. Пізніше на її основі зусиллями фанатів було випущено низку модифікацій з власним сюжетом, включаючи такі крупні як "Корсари: Місто втрачених кораблів" і "Корсари: Кожному своє".

Видавець "Корсарів" збанкрутував ще в 2012 році. Оскільки студія Mauris не володіє правами на серію, гра отримала назву Corsairs Legacy.

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