Це пов'язано з появою нового контенту.

Counter-Strike: Global Offensive вийшла більше десяти років тому, але продовжує залишатися однією з найпопулярніших ігор на персональних комп'ютерах. Це підтверджує недавнє оновлення рекорду з одночасного онлайну в шутері.

Згідно зі статистикою Steam, в суботу, 11 лютого, в CS:GO зафіксували 1 320 219 осіб. А на момент написання новини в шутері розважаються понад 700 тисяч користувачів. Завдяки таким показникам Counter-Strike: Global Offensive зараз знаходиться на першій позиції в рейтингу найпопулярніших ігор за онлайном в Steam. Слідом йдуть Dota 2 і новенька екшен-RPG Hogwarts Legacy.

Збільшення аудиторії в CS:GO пов'язане з виходом оновлення Revolution Case. Воно додало 17 видів зброї від художників спільноти Counter-Strike: Global Offensive. А ще в грі з'явилися нові рукавички в якості спеціального предмета. Користувачі кинулися в шутер, щоб спробувати роздобути свіжу порцію косметики.

Відео дня

Counter-Strike: Global Offensive: основні подробиці

Це остання гра зі знаменитої серії командних шутерів, яка з'явилася завдяки модифікації для Half-Life.

Користувачі в CS:GO беруть участь у групових матчах. Вони діляться на терористів і правоохоронців. Кожна з команд повинна усунути іншу, проте на окремих картах перемога досягається за допомогою вибуху/розмінування бомби.

Counter-Strike: Global Offensive вийшла 21 серпня 2012 року виключно на ПК. Гра досі користується величезною популярністю серед фанатів шутерів.

Вас також можуть зацікавити новини: