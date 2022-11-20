Покупець поки не знайшовся.

Користувач під псевдонімом Luksusbums вирішив гарненько заробити за допомогою GS:GO. Він виставив на продаж образ для зброї з популярного шутера за $400 тисяч.

Про це гравець повідомив на своєму особистому акаунті в Twitter, чим здивував багатьох читачів. Колосальна вартість скіна пояснюється його рідкістю. Luksusbums продає 661 ST MW 4xTT holo для АК-47, А $400 тисяч — це лише cтартова ціна. Образ включає чотири наклейки Titan Holo, кожна з яких в середньому коштує $60 тисяч. Звідси і величезна загальна ціна скіна.

Користувач прийняв рішення здійснити угоду, коли отримав інший рідкісний образ — Wild Lotus 4XR. Після цього Luksusbums перестав використовувати 661 ST MW 4xTT holo і вирішив його продати. Однак в Counter-Strike: Global Offensive не можна безпосередньо реалізувати скін і отримати за це гроші. Для здійснення угоди потрібно скористатися стороннім майданчиком, що і зробив власник образу. Правда, Luksusbums все одно зіткнувся зі складнощами. На майданчику не можна було вибрати $400 тисяч в якості стартової ціни, тому що сума занадто велика. Бажаючих купити 661 ST MW поки немає, проте образи з GS:GO вже неодноразово продавали за нечувані гроші.

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Попередні рекордні продажі скінів з Counter-Strike: Global Offensive

Зараз лідерство належить анонімному колекціонеру. У середині січня 2021 року він придбав образ Case Hardened для АК-47 з чотирма наклейками команди Titan Esports за $150 тисяч.

До цього рекордсменом був гравець з Китаю, ім'я якого теж не розкривається. Він купив StatTrak Виття в липні 2020 року приблизно за $100 тисяч.

Якщо Luksusbums вдасться завершити угоду, то це буде новий рекорд, причому зі значним відривом від попередніх продажів.

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