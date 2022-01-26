Назви гри в ролику немає, але у студії лише одна франшиза включає три частини.

Після витоку німецька студія Crytek опублікувала на своєму YouTube-каналі ролик, який недвозначно натякає на розробку Crysis 4. На жаль, поки ніяких подробиць гри немає.

На відео спочатку показуються кадри з вибухом сонця і знищеними хмарочосами. Далі з розрухи починає формуватися матерія, яка складається в клітинну структуру. Найімовірніше, це відсилання до нанокостюмів солдатів з Crysis. А в кінці ролика демонструється цифра 4 і напис: "Приєднуйтесь до пригоди. Станьте героєм".

Сумніви, що мова саме про Crysis, в цілому відсутні. На відео вистачає натяків, та й у Crytek немає іншої франшизи, яка включала б три частини. Залишається тільки серія знаменитих шутерів, і в витоку на китайському акаунті студії згадувалося саме її продовження.

Детальніше про Crysis

Перша частина франшизи вийшла в 2007 році і відзначилася вражаючою якістю графіки. Сюжет гри розповідав про протистояння солдатів США і КНДР на вигаданому острові. Пізніше в сюжет впліталися інопланетяни, а основні цілі головного героя на прізвисько Номад радикально змінювалися.

Crysis отримала два продовження, в яких розвивалася історія та ідеї першої частини. Вони вийшли в 2011-му і 2013 році.

Основною геймплейною особливістю серії стала наявність нанокостюма. Головний герой міг використовувати свою надтехнологічну броню, щоб посилювати різні параметри, ставати невидимим тощо.

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