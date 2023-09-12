Оновлена версія гри може навантажувати процесори до 90%, тому рекомендується обзавестися потужним охолодженням.

Вже зовсім скоро відбудеться реліз Phantom Liberty – великого (і єдиного) платного доповнення для Cyberpunk 2077. Одночасно з ним вийде безкоштовний апдейт 2.0, який серйозно переробить багато механіки, включаючи транспортні битви, поліцію і багато іншого.

Разом з виходом Cyberpunk 2077 "2.0" гра стане куди вимогливіше до ПК геймерів – наприклад, навантаження на 8-ядерні процесори може доходити до 90%. Про це розповів провідний програміст CDPR Філіп Перщинський.

Розробники використовують всі потужності ПК у користувачів, тому останнім рекомендується потурбуватися потужним охолодженням їх процесора. В якості попереднього тесту в CDPR запропонували геймерам перевірити стабільність системи за допомогою програм-бенчмарків на кшталт Cinebench.

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Раніше автори Cyberpunk 2077 вже підтвердили, що з виходом 2.0 і Phantom Liberty системні вимоги оригінальної гри серйозно зростуть. Зокрема, тепер наявність SSD обов'язкова навіть в мінімальних вимогах, а для максимальних налаштувань потрібно 20 Гбайт ОЗУ і RTX 3080.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – що потрібно знати

Події сюжету Phantom Liberty беруть початок приблизно в середині оригінальної гри. Головний герой Ві, який все ще намагається позбутися біочипа, стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.

Доповнення відкриє в Cyberpunk 2077 ще один, абсолютно новий район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. Ключовим же персонажем DLC стане Соломон Рід – секретний агент, якого зіграє Ідріс Ельба.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Разом з доповненням з’явиться українська локалізація – не лише в Phantom Liberty, але й в усій грі загалом.

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