Вже зовсім скоро відбудеться реліз Phantom Liberty – великого (і єдиного) платного доповнення для Cyberpunk 2077. Одночасно з ним вийде безкоштовний апдейт 2.0, який серйозно переробить багато механіки, включаючи транспортні битви, поліцію і багато іншого.
Разом з виходом Cyberpunk 2077 "2.0" гра стане куди вимогливіше до ПК геймерів – наприклад, навантаження на 8-ядерні процесори може доходити до 90%. Про це розповів провідний програміст CDPR Філіп Перщинський.
Розробники використовують всі потужності ПК у користувачів, тому останнім рекомендується потурбуватися потужним охолодженням їх процесора. В якості попереднього тесту в CDPR запропонували геймерам перевірити стабільність системи за допомогою програм-бенчмарків на кшталт Cinebench.
Раніше автори Cyberpunk 2077 вже підтвердили, що з виходом 2.0 і Phantom Liberty системні вимоги оригінальної гри серйозно зростуть. Зокрема, тепер наявність SSD обов'язкова навіть в мінімальних вимогах, а для максимальних налаштувань потрібно 20 Гбайт ОЗУ і RTX 3080.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – що потрібно знати
- Події сюжету Phantom Liberty беруть початок приблизно в середині оригінальної гри. Головний герой Ві, який все ще намагається позбутися біочипа, стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.
- Доповнення відкриє в Cyberpunk 2077 ще один, абсолютно новий район, на території якого буде розвиватися сюжет.
- Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. Ключовим же персонажем DLC стане Соломон Рід – секретний агент, якого зіграє Ідріс Ельба.
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Разом з доповненням з’явиться українська локалізація – не лише в Phantom Liberty, але й в усій грі загалом.