CD Projekt RED активно взялася за маркетинг Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — масштабного сюжетного доповнення до основної гри. Після оголошення дати релізу студія розкрила багато подробиць і розповіла про район, де будуть розгортатися події. А нещодавно Кіану Рівз, виконавець ролі Джонні Сільверенда, повідав про атмосферу в проєкті.
Як повідомило видання The Gamer, актор з'явився на розширеному шоу Xbox. Він повідомив: "Псарня занурює в більш похмуре місце. Це антиутопія. У ньому є напруженість і насильство".
Потім Рівз запитав у ведучих, чи можна йому матюкатися, і додав: "У Псарні твориться чорт знає що. Ми всі метелики, що летять на вогонь, чи не так? У Псарні багато полум'я".
Зі слів Рівза стає зрозуміло, що район наповнений різними небезпеками. З багатьма з них гравцям доведеться якось впоратися. Окремо на презентації згадали про зміни в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Розробники переробили систему поліції, поліпшили штучний інтелект, зробили прокачування кориснішим, підвищили значення кіберімплантів тощо.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення
- Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.
- Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.
- Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.