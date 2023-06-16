Виконавець ролі Джонні Сільверхенда розповів про атмосферу в прийдешньому доповненні.

CD Projekt RED активно взялася за маркетинг Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — масштабного сюжетного доповнення до основної гри. Після оголошення дати релізу студія розкрила багато подробиць і розповіла про район, де будуть розгортатися події. А нещодавно Кіану Рівз, виконавець ролі Джонні Сільверенда, повідав про атмосферу в проєкті.

Як повідомило видання The Gamer, актор з'явився на розширеному шоу Xbox. Він повідомив: "Псарня занурює в більш похмуре місце. Це антиутопія. У ньому є напруженість і насильство".

Потім Рівз запитав у ведучих, чи можна йому матюкатися, і додав: "У Псарні твориться чорт знає що. Ми всі метелики, що летять на вогонь, чи не так? У Псарні багато полум'я".

Відео дня

Зі слів Рівза стає зрозуміло, що район наповнений різними небезпеками. З багатьма з них гравцям доведеться якось впоратися. Окремо на презентації згадали про зміни в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Розробники переробили систему поліції, поліпшили штучний інтелект, зробили прокачування кориснішим, підвищили значення кіберімплантів тощо.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення

Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.

Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.

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