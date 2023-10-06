Очікувано, що успіх Cyberpunk: Edgerunners надихнув поляків на створення повноцінного фільму.

Розвиток франшизи Cyberpunk 2077 не зупиниться з виходом лише однієї гри. У розробці вже знаходиться сиквел, а торік відбулася прем'єра Cyberpunk: Edgerunners, хітового аніме-серіала. Також ми повинні отримати принаймні один фільм чи серіал із живими акторами.

Напередодні польська студія CD Projekt оголосила про початок співпраці з компанією Anonymous Content, яка найбільш відома за участю у виробництві таких серіалів, як "Справжній детектив" і "Містер Робот".

При цьому, наголошується, що мова не йде про екранізацію самої гри Cyberpunk 2077 з Ві, Джонні та всіма іншими персонажами – скоріш за все, серіал розповість нову історію, але в тому ж всесвіті. Щось подібне ми вже бачили в аніме від Netflix Cyberpunk: Edgerunners.

Наразі адаптація знаходиться на стадії виробництва, тому дату релізу немає навіть приблизної. Сподіваємося, що чекати до 2077 не доведеться.

Нагадаємо, що в кінці вересня CD Projekt RED випустила до Cyberpunk 2077 спочатку "Оновлення 2.0", а потім сюжетне доповненния під назвою "Ілюзія Свободи". Також у гру додали українську локалізацію, але на неї почали скаржитися росіяни, тому довелося виправляти.

Детальніше про Cyberpunk 2077

У новій грі від творців "Відьмака" розповідається історія найманця, на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'являється чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях і інше.

Втім, реліз Cyberpunk 2077 взимку 2020 обернувся для CDPR репутаційною катастрофою: баги, аильоти, погана продуктивність. А на консолях минулого покоління вона виявилася практично непрацюючою. Незважаючи на хвилю хейта, розробники не відмовилися від підтримки гри і відполірували проєкт до досконалості.

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