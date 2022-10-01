Його можна помітити при перегляді титрів в кінці будь-якої серії.

Аніме Cyberpunk: Edgerunners підвищило популярність Cyberpunk 2077. Після перегляду картини в гру прийшли нові користувачі, а старі вирішили повернутися на простори Найт-Сіті. Екшен-RPG CD Projekt RED навіть встановила рекорд з онлайну в Steam, якщо не враховувати показники на релізі. Події Cyberpunk 2077 і аніме розгортаються в одному всесвіті, проте творці мультсеріалу реалізували ще один малопомітний зв'язок. Вони сховали витончене відсилання до проекту CDPR, яке здатні помітити лише справжні фанати.

"Великодку" виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом YurBoyChris. Після закінчення кожної серії Edgerunners починаються титри з короткими сценками. В одній з них героїня Люсі сидить у високій будівлі і дивиться на Місяць.

YurBoyChris зауважив, що перспектива, побудова та елементи в цій сцені дуже нагадують карту Таро "Місяць" з Cyberpunk 2077. На ній зображені двоє вовків посеред купи дротів і кісток. Вони виють на величезний Місяць, що нависає над містом. Користувач прочитав значення карти і зрозумів, що вона точно описує долю Люсі в аніме.

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Здогадку YurBoyChris підтвердив Рафал Які — виконавчий продюсер і шоуранер Edgerunners. Виходить, гравець нічого не придумав — автори аніме дійсно реалізували таке витончене відсилання.

Більше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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