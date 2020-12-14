В CD Projekt пообіцяли допомогти власникам консолей повернути гроші за гру.

Студія CD Projekt RED вибачилася перед гравцями за поганий технічний стан Cyberpunk 2077 на PS4 та Xbox One. Саме на цих консолях свіжий рольовий екшн від творців "Відьмака" працює найгірше.

З моменту релізу у Cyberpunk 2077 на консолях спостерігається падіння частоти кадрів, графічні глітчі, погане завантаження оточення, людей і автомобілів. Також нерідко гра просто вилітає.

На своїй сторінці в Твіттері Марчін Івінскі та інші керівники CD Projekt RED пообіцяли незабаром виправити ситуацію.

"По-перше, ми хотіли б почати з вибачень перед вами, за те, що не показали гру на базових консолях попереднього покоління до її прем'єри. По-друге, ми виправимо помилки і збої, а також надамо загальні поліпшення. Перше оновлення вже вийшло на всіх платформах, а наступне очікується в найближчі сім днів", – заявили в CD Projekt.

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В студії пообіцяли випустити після свят два великих патчі – в січні та лютому. Вони повинні будуть розв'язати всі серйозні проблеми, з якими стикаються гравці. Розробники попередили, що ці патчі не зроблять Cyberpunk 2077 схожим на версію гри для ПК, але помітно піднімуть якість.

Тим, хто все ж розчарувався і хоче повернути гроші за гру, CD Projekt порекомендувала звернутися в службу підтримки PSN або Xbox. Для гравців, які не зможуть повернути диски в магазини, розробники надали свою пошту, куди слід звернутися по допомогу – helpmerefund@cdprojektred.com. Написати за цією адресою потрібно до 21 грудня 2020 року.

Як гравці оцінили Cyberpunk 2077

На агрегаторі Metacritic у Cyberpunk 2077 всього 2,8 бала від користувачів PS4 та 3,7 бала від власників Xbox One.

ПК-гравці поставили рольовому екшену 6,8 бала на Metacritic.

В Steam у гри 79% позитивних відгуків на основі 156 тисяч користувальницьких рецензій.

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Автор: Сергій Коршунов