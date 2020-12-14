Студія CD Projekt RED вибачилася перед гравцями за поганий технічний стан Cyberpunk 2077 на PS4 та Xbox One. Саме на цих консолях свіжий рольовий екшн від творців "Відьмака" працює найгірше.
З моменту релізу у Cyberpunk 2077 на консолях спостерігається падіння частоти кадрів, графічні глітчі, погане завантаження оточення, людей і автомобілів. Також нерідко гра просто вилітає.
На своїй сторінці в Твіттері Марчін Івінскі та інші керівники CD Projekt RED пообіцяли незабаром виправити ситуацію.
"По-перше, ми хотіли б почати з вибачень перед вами, за те, що не показали гру на базових консолях попереднього покоління до її прем'єри. По-друге, ми виправимо помилки і збої, а також надамо загальні поліпшення. Перше оновлення вже вийшло на всіх платформах, а наступне очікується в найближчі сім днів", – заявили в CD Projekt.
Читайте також10 цікавих фактів про персонажа Кіану Рівза в Cyberpunk 2077
В студії пообіцяли випустити після свят два великих патчі – в січні та лютому. Вони повинні будуть розв'язати всі серйозні проблеми, з якими стикаються гравці. Розробники попередили, що ці патчі не зроблять Cyberpunk 2077 схожим на версію гри для ПК, але помітно піднімуть якість.
Тим, хто все ж розчарувався і хоче повернути гроші за гру, CD Projekt порекомендувала звернутися в службу підтримки PSN або Xbox. Для гравців, які не зможуть повернути диски в магазини, розробники надали свою пошту, куди слід звернутися по допомогу – helpmerefund@cdprojektred.com. Написати за цією адресою потрібно до 21 грудня 2020 року.
Як гравці оцінили Cyberpunk 2077
- На агрегаторі Metacritic у Cyberpunk 2077 всього 2,8 бала від користувачів PS4 та 3,7 бала від власників Xbox One.
- ПК-гравці поставили рольовому екшену 6,8 бала на Metacritic.
- В Steam у гри 79% позитивних відгуків на основі 156 тисяч користувальницьких рецензій.