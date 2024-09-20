Крім того, Netflix показала трейлери мультфільмів за Splinter Cell і Tomb Raider.

Netflix провела масштабну конференцію Netflix Geeked Show, присвятивши її проєктам, що виходять на їхній платформі. Компанія показала багато нових трейлерів, а також розповіла про свої подальші плани. Ми зібрали найцікавіші анонси, пов'язані з ігровою індустрією.

Серіал "Аркейн"

На конференції розкрили дату релізу другого сезону надуспішної екранізації League of Legends. Другий сезон "Аркейн" знову буде поділений на 3 акти.

Перший акт - 9 листопада

Другий акт - 16 листопада

Третій акт - 23 листопада

Також Netflix показала двохвилинний уривок із нового сезону. У ньому показано як одна з головних героїнь Вай бере участь у підпільних боях, де з часом стає місцевим чемпіоном. Але дівчину мучать примари минулого: їй всюди ввижається її зведена сестра Паудер і кохана Кейтлін.

Cyberpunk 2077

Netflix затизерила щось у всесвіті Cyberpunk 2077. У короткому ролику показано, що стримінговий сервіс знову співпрацює з CD Project RED і повертається в Найт Сіті.

Devil May Cry

Також показали перший тизер аніме за Devil May Cry. Реліз заплановано на квітень 2025 року.

У трейлері Данте бореться з демонами за допомогою своїх знаменитих знарядь: Меча Спарди і пістолетів Ебоні та Айворі.

Splinter Cell: Deathwatch

Якщо нової частини серії Splinter Cell ми не дочекаємося, то хоч аніме подивимося. Ubisoft спільно з Netflix заанонсувала мультфільм Splinter Cell: Deathwatch. Події розгорнуться після ігор серії, Сем Фішер уже неабияк постарів. Головну роль виконає Лев Шрайбер, відомий за роллю Шаблезубого у фільмі Люди Ікс, а також за ролями у франшизі Крик.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Анонсоване ще рік тому аніме за Tomb Raider отримало черговий трейлер. У ньому Лара Крофт розповідає, що вирушила в подорож, щоб розкрити таємниці минулого, пов'язаного з її сім'єю. Прем'єра серіалу призначена на 10 жовтня

Крім того, Netflix повідомила, що екранізація-довгобуд за Magic: The Gathering нарешті перейшла в стадію активної розробки. Серіал змінив шоураннера, тепер виробництвом керує Террі Маталас, один зі сценаристів Стар-Трека.

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