Розробники розкрили дату релізу DayZ Frostline.

Bohemia Interactive, студія розробник популярного багатокористувацького симулятора виживання в зомбі-апокаліпсис DayZ, поділилася подробицями про масштабне доповнення Frostline, яке додасть у гру новий зимовий регіон.

У DayZ Frostline гравцям відкриється нова локація: засніжений архіпелаг Сахал. Площу островів розробники оцінюють у 83 квадратних кілометрів.

Крім нових територій для виживання, для користувачів приготували нові механіки. Bohemia Interactive показала нову систему риболовлі, тепер процес лову риби більше схожий на те, як його реалізовано в інших проєктах із такою механікою: гравець має вчасно зреагувати, коли риба потягне за вудку. Також додали можливість викопувати із землі черв'яків для наживки і навішувати на вудку поплавок.

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Також тепер гравцеві потрібно ще уважніше ставитися до погоди на вулиці, у гру додадуть зимовий одяг для підтримки безпечної температури персонажа. Крім того, введуть додаткові хвороби, пов'язані з низькою температурою, наприклад обмороження.

Ще Bohemia Interactive попрацювала над світом гри. Для ПК версії було перероблено систему динамічного туману, що дало змогу збільшити дальність промальовування. Додали нових тварин, креативний директор проєкту показав модельку й анімації лисиці в одному з роликів, присвячених доповненню.

Реліз DayZ Frostline заплановано на 15 жовтня. Гра буде доступна на ПК, Playstation і Xbox. Ціна доповнення - 27 доларів.