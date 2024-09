Забрати обидва тайтли можна до вечора 26 вересня.

Магазин Epic Games Store знову розщедрився на дві гри – до вечора 26 вересня користувачі можуть додати до своїх бібліотек чорно-білу пригоду TOEM: A Photo Adventure і "рогалик" про зомбі-апокаліпсис The Last Stand: Aftermath.

У TOEM: A Photo Adventure головний герой вирушає в подорож, взявши із собою вінтажну камеру. Вам доведеться спілкуватися з найхимернішими персонажами і допомагати вирішувати їхні проблеми, використовуючи фотоапарат.

У Steam у гри аж 99% позитивних відгуків. Гравці виокремлюють затишну атмосферу, симпатичний візуальний стиль, купу різноманітних загадок і гарний фінал, який вартий того, щоб пройти гру.

Інша гра з добірки, The Last Stand: Aftermath, вийшла 2021 року і заслужила дуже позитивні користувацькі відгуки в Steam. Гравці хвалять захопливий геймплей і реіграбельність, яка досягається завдяки системі мутацій. Тому навіть така заїжджена тема, як виживання посеред зомбі-апокаліпсису сприймається свіжо.

А з вечора 27 вересня Epic Games Store потішить своїх користувачів адвенчурою The Spirit and the Mouse, у якій розмірений геймплей супроводжують розслаблюючі звуки піаніно.

Водночас УНІАН ділився топ-10 найкращих відеоігор, у які кожен повинен зіграти хоча б раз. Ці ігри славляться своєю новаторською механікою, захопливими історіями та незабутніми враженнями.

Вас також можуть зацікавити новини: