Випробувати гру передплатники сервісу Nintendo Switch Online зможуть до 1 лютого.

Сьогодні, 26 січня, для Dead Cells вийшло доповнення під назвою Fatal Falls. А сама гра стала тимчасово безкоштовною на Nintendo Switch. Пробний період для власників гібридної консолі триватиме до 1 лютого.

Як повідомили розробники з Motion Twin, Dead Cells буде доступна безкоштовно лише передплатникам сервісу Nintendo Switch Online. Користувачам потрібно зайти у відповідний розділ меню і в пункті "Ексклюзивні пропозиції" вибрати варіант "Ігри на пробу". Або ж знайти гру в eShop і завантажити безкоштовно.

Трейлер Dead Cells

Детальніше про Dead Cells

Dead Cells – це інді-платформер, який поєднує жанри roguelike, де рівні генеруються процедурно, і метроідванію з action-геймплеєм і локаціями, що вимагають поступового дослідження.

Гравцеві потрібно обстежувати підземелля, битися з ворогами і збирати різні предмети. У самих підземеллях можна знайти нове спорядження – від мечів і ножів до гранат та капканів.

Гра вийшла у 2018 році на PS4, Xbox One, Nintendo Switch та ПК. Вона була високо оцінена геймерами і критиками. Середня оцінка Dead Cells на Metacritic склала 89 балів зі 100 від ЗМІ та 7,9 бала від користувачів.

У 2019 році Dead Cells випустили на iOS, а в 2020-му – на Android.

За два роки після релізу гра розійшлася тиражем у 3 мільйони копій на всіх платформах.

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Автор: Сергій Коршунов