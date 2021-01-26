Для Dead Cells також вийшло доповнення / фото Motion Twin
Сьогодні, 26 січня, для Dead Cells вийшло доповнення під назвою Fatal Falls. А сама гра стала тимчасово безкоштовною на Nintendo Switch. Пробний період для власників гібридної консолі триватиме до 1 лютого.
Як повідомили розробники з Motion Twin, Dead Cells буде доступна безкоштовно лише передплатникам сервісу Nintendo Switch Online. Користувачам потрібно зайти у відповідний розділ меню і в пункті "Ексклюзивні пропозиції" вибрати варіант "Ігри на пробу". Або ж знайти гру в eShop і завантажити безкоштовно.
Трейлер Dead Cells
Детальніше про Dead Cells
- Dead Cells – це інді-платформер, який поєднує жанри roguelike, де рівні генеруються процедурно, і метроідванію з action-геймплеєм і локаціями, що вимагають поступового дослідження.
- Гравцеві потрібно обстежувати підземелля, битися з ворогами і збирати різні предмети. У самих підземеллях можна знайти нове спорядження – від мечів і ножів до гранат та капканів.
- Гра вийшла у 2018 році на PS4, Xbox One, Nintendo Switch та ПК. Вона була високо оцінена геймерами і критиками. Середня оцінка Dead Cells на Metacritic склала 89 балів зі 100 від ЗМІ та 7,9 бала від користувачів.
- У 2019 році Dead Cells випустили на iOS, а в 2020-му – на Android.
- За два роки після релізу гра розійшлася тиражем у 3 мільйони копій на всіх платформах.