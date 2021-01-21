Безкоштовний період розпочнеться 26 січня і закінчиться 1 лютого.

Гра Dead Cells стане тимчасово безкоштовною на консолях Nintendo Switch. Пробний період пройде з 26 січня по 1 лютого. Акція присвячена виходу доповнення під назвою Fatal Falls.

Про це розробники зі студії Motion Twin повідомили на своїй сторінці в Твіттері.

Однак Dead Cells буде доступна безкоштовно не всім, а лише передплатникам сервісу Nintendo Switch Online. Попередньо завантажити гру на консоль можна вже сьогодні.

Детальніше про Dead Cells

Dead Cells – це інді-платформер, який поєднує жанри roguelike, де рівні генеруються процедурно, і метроідванію з action-геймплеєм та локаціями, що вимагають поступового дослідження.

Гравцеві потрібно обстежувати підземелля, битися з ворогами і збирати різні предмети. У самих підземеллях можна знайти нове спорядження – від мечів і ножів до гранат та капканів.

Dead Cells вийшла у 2018 році на PS4, Xbox One, Nintendo Switch та ПК. Гра була високо оцінена геймерами і критиками. Середня оцінка гри на агрегаторі Metacritic склала 89 балів зі 100 від критиків та 7,9 бала від користувачів.

У 2019 році Dead Cells вийшла на iOS. А в червні 2020 року гра вийшла на Android.

За два роки після релізу гра розійшлася тиражем у 3 мільйони копій на всіх платформах.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов