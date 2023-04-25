Проєкт подолав позначку в 1 мільйон реалізованих копій.

Зомбі-екшен Dead Island 2 став хітом для Dambuster Studios і Plaion. З моменту релізу пройшло всього чотири дні, а продажі гри вже перевищили 1 мільйон копій.

Про це розробники повідомили на офіційному акаунті в Twitter. Вони подякували користувачам, за їх подорож в охоплений навалою ходячих мерців Лос-Анджелес. Відмінні продажі Dead Island 2 підтверджують і дані GfK про реалізацію фізичних версій ігор у Великобританії минулого тижня.

Статистику традиційно опублікував портал Gamesindustry.biz. Лідируючу позицію в рейтингу зайняв саме свіжий зомбі-екшен Dambuster Studios. Dead Island 2 стала третім за успішністю релізом в британському роздробі в 2023 році, поступившись Hogwarts Legacy і ремейку Resident Evil 4.

Відео дня

Однак на Reddit частина користувачів розкритикували гру за постійну появу зомбі за спиною. Коментатори на форумі скаржаться, що після зачистки локації проходить менше хвилини, і ходячі мерці знову наповнюють область. При цьому окремі гравці вказали на пояснення такого швидкого відновлення ворогів в сюжеті.

Dead Island 2: що відомо про гру

Це зомбі-екшен, який перебував у виробничому пеклі протягом дев'яти років. Сюжет гри присвячений спробам вцілілих вибратися з Лос-Анджелеса, що став притулком для ходячих мерців.

Користувачі можуть проходити основні і додаткові квести, збирати і покращувати зброю, знаходити і застосовувати навички, які підходять під свій стиль гри, досліджувати світ тощо.

Однією з головних особливостей гри стала детальна система розчленування, яка дозволяє порубати зомбі на частини.

Dead Island 2 вийшла 21 квітня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, Xbox One і PlayStation 4.

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