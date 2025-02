Metal Gear по-прежнему близка легендарному геймдизайнеру.

Хідео Кодзіма в останні дні ясно дав зрозуміти, що він працює над новим трейлером Death Stranding 2. Зараз ролик перебуває на фінальному етапі, але, за словами Хідео, він "застряг" на монтажі, тому вирішив повернутися до своїх старих трейлерів і переглянути їх.

У серії постів у X легендарний геймдизайнер розповів, що переглядав трейлери Zone of the Enders, Metal Gear Rising Revengeance, Castlevania Lords of Shadow та інших ігор. Хоч від моменту їхнього виходу минув значний проміжок часу, нічого, пов'язане з процесом редагування роликів, не змінилося за ці роки, вважає Кодзіма.

Щодо власного фаворита, ним залишається трейлер Metal Gear Solid V The Phantom Pain з E3 2015 року. У ньому використано композицію New Order - "Elegia", що, за словами Кодзіми, ідеально передає епіграф і тему гри.

У коментарях багато шанувальників Кодзіми погодилися з режисером, що цей трейлер Metal Gear Solid V - його магнум опус. Він не тільки став одним з останніх великих трейлерів для гри перед її запуском, а й однією з останніх робіт Кодзіми в Konami.

Хоч відтоді в геймдизайнера було декілька пам'ятних трейлерів для Death Stranding і Death Stranding 2, цей трейлер для останньої основної гри Metal Gear, схоже, досі знаходить відгук у великої кількості шанувальників.

Кодзіма не уточнив, коли може вийти наступний трейлер Death Stranding 2. Цілком можливо, його покажуть вже незабаром на State of Play 13 лютого. Вихід проєкту все ще очікується 2025 року на Playstation 5.

Раніше Хідео Кодзіма розповідав, що хоче перевинайти кінематограф своєю екранізацією Death Stranding. Для цього він залучив до роботи відому незалежну студію A24.

