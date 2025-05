Журналісти награли близько 30 годин і залишилися приємно здивовані побаченим.

Зарубіжні ігрові видання отримали ранній доступ до Death Stranding 2: On The Beach – журналісти награли 25-30 годин (приблизно 40% кампанії) і поділилися своєю думкою про гру.

За словами перших гравців, гра перевершує першу частину за всіма показниками: вона стала більшою, кращою і красивішою. Оглядачі порівнюють різницю між першою і другою частиною Death Stranding з переходом від TLOZ: Breath of the Wild до Tears of the Kingdom. В ігор одна основа, але сиквел настільки розширений у всіх напрямках, що оригінал здається примітивним.

У прев'ю пишуть, що континент дуже різноманітний, ще там буде багато різних катаклізмів – від землетрусів і паводків до піщаних бур і лісових пожеж. Крім того, розробники реалізували цикл дня і ночі.

Разом з цим у Death Stranding 2 буде більше різних місій – не тільки доставлення вантажу, а й зачищення місцевості від ворогів і пошук союзника. У VGC зазначили, що є незвичайна місія із супроводу пораненого кенгуру в притулок для тварин.

Загалом гра вийшла більш динамічною, ніж Death Stranding – як сюжетно, так і геймплейно. В останньому відношенні гра нагадує MGS 5: якщо перша частина відмовляла гравця від прояву агресії, у сиквелі підхід до зіткнення з супротивниками, стелс або відкритий бій, вибирає сам гравець.

Сюжет розгортається швидше, є переказ першої частини та вбудований глосарій. Розробники також дослухалися до зворотного зв'язку гравців, тож, наприклад, у другій частині можна буде зробити плейліст із треками та слухати їх у межах хіральної мережі.

Найважливіше – через пандемію Хідео Кодзіма переосмислив головну тему сиквелу. У 2022 році всі масово твердили, що метавсесвіт – майбутнє, що насторожило геймдизайнера. Він переробив сюжет другої частини, і тепер в основі лежить ідея: "Можливо, занадто багато зв'язків – це не так уже й добре".

У технічному плані розробникам вдалося зробити одну з найкрасивіших ігор на PlayStation 5. Рівень деталізації та дальність промальовування вражає, при цьому гра чудово працює навіть на базовій PS5.

Реліз Death Stranding 2: On The Beach відбудеться 26 червня цього року ексклюзивно на PS5. Передзамовлення в Playstation Store вже відкрито: 2200 грн за звичайну версію і 2400 грн за розширену.

Раніше ми розповідали, що в новому трейлері Death Stranding 2 з'явився персонаж, підозріло схожий на Соліда Снейка.

