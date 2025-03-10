Раніше Кодзіма говорив, що актор Лука Марінеллі, який і грає в Death Stranding 2, дуже схожий на Снейка.

Хідео Кодзіма представив новий трейлер Death Stranding 2, у якому показав нових персонажів.

Одним із ключових моментів став загадковий герой у бандані, що нагадує Соліда Снейка з Metal Gear. Його грає Лука Марінеллі, якого Хідео Кодзіма ще 2020 року називав ідеальним кандидатом на роль легендарного солдата. Тоді у своєму Instagram він писав, що Марінеллі буде вилитим Снейком, якщо одягне бандану, що геймдизайнер і зробив з актором у Death Stranding 2.

Хоча права на Metal Gear належать Konami, це не заважає Кодзімі залишати тонкі відсилання до серії, яка зробила його культовим розробником. Крім нового персонажа, у трейлері також показали гігантську істоту з механізованою головою, що зовні нагадує хутра з Metal Gear.

Відео дня

Реліз Death Stranding 2 заплановано на 26 червня, гра поки що буде ексклюзивом Playstation 5.

Раніше Хідео Кодзіма розповідав, що трейлер Metal Gear Solid V: Phantom Pain з E3 2015 залишається його улюбленим роликом, який він коли-небудь робив.

Вас також можуть зацікавити новини: