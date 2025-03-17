Можливість попередньо замовити гру вже відкрилася в низці регіонів, зокрема і в Україні.

У Playstation Store відкрилися попередні замовлення на Death Stranding 2: On The Beach. Як і очікувалося, доступно 2 види видань.

Передзамовлення звичайної версії обійдеться у 2200 гривень, сюди входить сама гра і внутрішньоігровий контент: голограма квокки і спорядження для Сема. За розширене видання доведеться віддати зовсім трохи більше - 2400 гривень. За це ви отримаєте доступ до гри на 48 годин раніше за інших, а також додаткові бонуси у вигляді кулемета, поліпшених силових контурів для Сема і нових нашивок.

Death Stranding 2 продовжить історію оригінальної гри: після налагодження зв'язків між усіма жителями США, що залишилися, Сем Портер Бріджес вирушає на інші континенти, щоб запобігти черговому апокаліпсису.

Відео дня

Реліз Death Stranding 2 заплановано на 26 червня. Гра стане ексклюзивом Playstation 5.

Раніше ми розповідали, що Хідео Кодзіма заздалегідь вибачився за персонажа Гіггса в Death Stranding 2. За його словами, з часів першої частини він став настільки ексцентричнішим, що гравцям захочеться викинути геймпад від іспанського сорому.

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