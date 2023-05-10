Guerrilla Games опублікувала інформацію на честь свого двадцятиріччя.

На честь свого двадцятиріччя студія Guerrilla Games розкрила інформацію про продажі ігор серії Horizon. Франшиза розійшлася величезним тиражем за шість років.

Розробники поділилися статистикою в Twitter. Спочатку вони подякували своїм фанатам, які разом з компанією пройшли шлях від шутерів в серії Killzone до Horizon. Потім творці написали: "Станом на 16 квітня франшиза Horizon була продана в кількості понад 32,7 млн одиниць по всьому світу, з яких Horizon Forbidden West була продана в кількості понад 8,4 млн одиниць. Мільйони людей відкрили Horizon завдяки підписці на PlayStation та [нашим] ініціативам, включаючи PS Plus та Play at Home".

В останньому реченні розробники згадали сервіс підписки від Sony, куди входять обидві частини франшизи, і роздачу Horizon Zero Dawn під час пандемії коронавірусу. Однак у публікації Guerrilla Games йдеться саме про продажі. Статистика за кількістю гравців, які випробували гри серії, повинна бути в рази більшою.

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Важливо відзначити, що тираж вказаний станом на 16 квітня, тобто до релізу сюжетного доповнення Burning Shores до Horizon Forbidden West. Добавка могла посприяти збільшенню продажів.

Детальніше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного ладу, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишилася мисливиця з племені Нора-Елой. Вона вирушила на західне узбережжя колишніх США і зіткнулася там з новими роботами і погрозами. У другій частині також з'явилася можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

Horizon Forbidden West вийшов 18 лютого 2022 року на PS4 та PS5. Гра отримала 88 балів від критиків і оцінку 8 з 10 від користувачів.

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