Це й не дивно, враховуючи кінцівку Horizon Forbidden West.

Студія Guerrilla Games у своєму свіжому повідомленні підтвердила, що розробляє третю частину серії Horizon. У виробництві також знаходиться багатокористувацьке відгалуження у франшизі.

Про це розробники написали на офіційному сайті у публікації про кадрові перестановки. Директор Guerrilla Games і виконавчий продюсер Енджі Сметс перейшла на посаду голови відділу стратегії розвитку в PlayStation Studios. Співкерівниками компанії стали Джоел Ешлер, Хелла Шмідт і Ян-Барт ван Бік. У кожного з них є також додаткові посади. Перший став директором з виробництва, друга — генеральним менеджером, а третій — творчим керівником.

А в кінці публікації Guerrilla підтвердила розробку двох проєктів: "Ми повністю довіряємо нашому новому керівництву, оскільки вони направляють Guerrilla в світле майбутнє, розширюючи світ Horizon за рахунок наступної пригоди Елой і нашого захоплюючого онлайн-проекту".

Відео дня

Нагадаємо, в кінці січня в інтернет витекли подробиці і альфа-версія геймплея багатокористувацького відгалуження в серії. Це буде аналог Monster Hunter з героями, кооперативними битвами проти роботизованих тварин і мультиплікаційною, більш яскравою стилістикою в порівнянні з Horizon Zero Dawn і сиквелом.

Детальніше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного ладу, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишилася мисливиця з племені Нора-Елой. Вона вирушила на західне узбережжя колишніх США і зіткнулася там з новими роботами і погрозами. У другій частині також з'явилася можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

Horizon Forbidden West вийшов 18 лютого 2022 року на PS4 та PS5. Гра отримала 88 балів від критиків і оцінку 8 з 10 від користувачів.

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