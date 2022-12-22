Їх чомусь вирізали з оригінальної версії.

Покращена версія The Witcher 3: Wild Hunt відзначилася безліччю невеликих нововведень. Наприклад, загадкові двері в Дияволовій ямі в Велені тепер можна відкрити в рамках проходження нового завдання. А нещодавно стало відомо, що в гру повернули діалог Геральта з Рівії з Дійкстрой і поцілунок головного героя з Йенніфер. Чому ці епізоди вирізали з оригіналу, невідомо.

Розмова з Дійкстрой розгортається під час першої зустрічі з персонажем у Новіграді. Геральт запитує знайомого, де той пропадав весь час. А він відповідає, що довго подорожував по світу і затримався в Зерриканії.

"Шукав єднання з природою. Але, як бачиш, скучив за культурою, і ось я тут. Вирішив осісти в Новіграді і стати добропорядним громадянином, а коли-небудь, хто знає, ще й до міської ради увійду", — повідомив Дійкстра про те, чому довго пробув у пустельній Зерриканії.

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А що стосується вирізаного поцілунку з Йенніфер, то його можна побачити перед подорожжю Геральта на Острів Туманів. Це відбувається на очах у інших відьмаків, і в цілому момент вийшов вельми емоційним. Чому сцену прибрали з оригінальної гри, залишається загадкою.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt: основна інформація

Більшість поліпшень в некстген-патчі торкнуться графіки і загального зручності. CDPR додасть перемикання між режимами "продуктивність" і "якість", дозволить міняти камеру, реалізує трасування променів, створить фоторежим і так далі.

Що свіжого контенту, то він буде присвячений серіалу "Відьмак" від Netflix. Точно можна очікувати броню для Геральта з Рівії і завдання.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt вийде 15 грудня на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. всі власники гри отримають її безкоштовно.

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