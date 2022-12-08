Закриті двері в Диявольській ямі тепер використовуються для завдання.

В The Witcher 3: Wild Hunt до кожних зачинених дверей можна неподалік знайти ключ. Однак у цьому правилі є виняток, який вважався однією з головних таємниць гри. Двері у великому бандитському лігві під назвою Диявольська яма відкрити так і не вдалося. Гравці вважали, що CD Projekt RED залишила місце для додаткового вмісту, і після семи років з моменту виходу "Відьмака 3" вони виявилися праві.

Як повідомило видання Eurogamer, користувачі зможуть зазирнути за таємничі двері в рамках нового завдання. Воно буде присвячене серіалу "Відьмак" від Netflix. Квест описується, як "бродяче полювання".

Для виконання місії рекомендується 15 рівень. Зазвичай гравці прибувають в Диявольську яму менш прокачаними. Тому, якщо починати проходження заново, то доведеться зайнятися іншими активностями, а пізніше повернутися до завдання.

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Раніше завдяки модифікаціям з вільним польотом камери ентузіасти дізналися, що за таємничими дверима знаходиться розгалужена система печер. Схоже, саме в цій локації розгортатимуться події квесту, присвяченого серіалу.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt: основна інформація

Більшість поліпшень в некстген-патчі торкнуться графіки і загального зручності. CDPR додасть перемикання між режимами "продуктивність" і "якість", дозволить міняти камеру, реалізує трасування променів, створить фоторежим і так далі.

Що свіжого контенту, то він буде присвячений серіалу "Відьмак" від Netflix. Точно можна очікувати броню для Геральта з Рівії і завдання.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt вийде 15 грудня на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. всі власники гри отримають її безкоштовно.

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