Гра заточена під короткі сесії, а перші 4 рівні можна пройти безкоштовно.

Легендарна RPG Disco Elysium тепер доступна в Google Play. Розробники адаптували її під мобільні платформи, переробивши гру під вертикальний режим.

Ще одне нововведення - можливість крутити камеру на 360 градусів у деяких сценах, а також панорамні локації, які допомагають глибше відчути атмосферу. Сама гра заточена під короткі сесії по кілька десятків хвилин.

Історія в Android-версії розбита на розділи. Перші чотири дають безкоштовно, а щоб пройти далі доведеться купити повну версію за 10 доларів.

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Disco Elysium - це рольова гра, де ви берете на себе роль детектива, який прокидається після жорстокої пиятики і не пам'ятає, хто він, де він і що відбувається. Проте, йому потрібно взятися за справу - розслідувати загадкове вбивство, скоєне у дворі готелю в похмурому прибережному районі міста Ревашоль.

Гра вийшла у 2019 році й моментально стала культовою. Її хвалили за незвичайну структуру, літературний стиль і можливість будувати персонажа через внутрішні діалоги з голосами в голові. У неї 91 бал зі 100 на Metacritic і 93% позитивних відгуків у Steam.

Раніше ми розповідали, що в мережі з'явилася внутрішня презентація скасованого спін-оффу Disco Elysium. Головними героями гри мали стати Куно і Куна.

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