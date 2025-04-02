Головними героями гри мали стати Куно і Куна.

У мережі з'явилася внутрішня презентація скасованого спін-оффу до Disco Elysium - Project X7. Проєкт скасували в лютому минулого року.

Відео, викладене на YouTube-каналі Jamrock Hobo, показує, який вигляд мав проєкт за дев'ять місяців до скасування. Незважаючи на підозрілу дату публікації (1 квітня), підробкою ролик не виглядає: у ньому звучить голос колишньої сценаристки ZA/UM Дори Клінджич, яка тепер працює над грою Summer Eternal.

Згідно з витоком, Project X7 мав назву Locust City - An Elysium Story. Гравець міг перемикатися між двома персонажами - Куно і Куною, добре знайомими за оригінальною грою.

Відео дня

Презентація також розкрила, що в грі повернулися б знайомі навички, як-от Внутрішня Імперія (у Куно) та Авторитет (у Куни), а також з'явилися б нові, як-от, наприклад, Переслідування та Засідка в Куни або Щит зі шрамів і Єнот-звіролов у Куно.

Система Шафки думок теж залишалася, але тепер гравець міг би відкривати нові ідеї, коли персонажі обговорюють щось між собою. Сюжет Locust City ділився на п'ять актів: Куно і Куна тікають із Мартінеза після вбивства батька Куно і прямують у рідний район Куни. Один із ключових епізодів - поїздка на поїзді в другому акті.

Цікавою знахідкою стала б можливість спільних перевірок навичок, де персонажі об'єднують зусилля для успішного кидка. Це явно сподобалося б тим, хто хотів більше взаємодії з Кімом Кіцурагі в оригінальній грі.

Крім того, Locust City пропонував би кілька кінцівок (чотири або п'ять), роздільні інвентарі для персонажів (наприклад, капелюх міг би збільшувати енциклопедію Куно, а Куні додавати Авторитет, бо вона почувається вищою), а також змінений залежно від вибору саунд-дизайн.

Назва Locust City відсилає до коробки з сараною, яку Куно носить із собою в Disco Elysium. У грі можна було б стежити за розвитком цієї міні-цивілізації комах, чиї долі змінювалися залежно від рішень гравця. Колонія могла б пережити війни, боротися за свободу або навіть розвинути політичну систему.

Locust City так і не побачить світ. ZA/UM тепер зайнята новим Project C4, яка хоч і заявлена не як продовження Disco Elysium, але дуже намагається ним бути.

Тим часом Арго Туулік і Дора Клінджич заснували студію Summer Eternal, що працює над однойменним проєктом, а колишні засновники ZA/UM, Роберт Курвіц і Олександр Ростов, звільнені ще 2021 року, відкрили студію Red Info і трудяться над поки що неанонсованою грою.

Раніше ми розповідали, що розробники одного з "духовних спадкоємців" Disco Elysium показали перший скріншот гри. Гра Hopetown щосили намагається бути Disco Elysium, але в мережі відзначають, що їй це не вдається.

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