Обидві частини Dishonored отримали знижки в 70% / фото Bethesda Softworks
Одні з головних ігрових хітів видавництва Bethesda отримали знижки до 80% на розпродажі в польському сервісі цифрової дистрибуції GOG. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.
- Wolfenstein II: The New Colossus – $ 7,99 (знижка 80%);
- The Evil Within – $ 4,99 (знижка 75%);
- The Evil Within 2 – $9,99 (знижка 75%);
- Wolfenstein: The Old Blood – $ 5,99 (знижка 70%);
- Wolfenstein: The New Order – $5,99 (знижка 70%);
- Prey – $ 8,99 (знижка 70%);
- Dishonored (Definitive Edition) – $5,99 (знижка 70%);
- Dishonored 2 – $11,99 (знижка 70%);
- Fallout 3: Game of the Year Edition – $5,03 (знижка 60%).
Акція закінчиться 17 лютого. Поряд з нею в GOG діє розпродаж платформерів зі знижками до 90%. Він закінчиться 21 лютого.
Найцікавіші пропозиції розпродажу платформерів:
- Yooka-Laylee – $ 4,99 (знижка 80%);
- Limbo – $ 0,66 (знижка 75%);
- Inside – $1,40 (знижка 75%);
- GRIS – $2,07 (знижка 60%);
- Owlboy – $3,58 (знижка 40%);
- New Super Lucky's Tale – $13,04 (знижка 10%).
Нагадаємо, що в іншому онлайн-сервісі, Epic Games Store, до 18 лютого можна отримати безкоштовно космічну рольову стратегію Halcyon 6: Starbase Commander. Після цього геймерам роздадуть гонки Absolute Drift та шутер від творців Doom – Rage 2.