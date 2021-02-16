Поряд з цією акцією в GOG з'явилися величезні знижки на платформери.

Одні з головних ігрових хітів видавництва Bethesda отримали знижки до 80% на розпродажі в польському сервісі цифрової дистрибуції GOG. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Wolfenstein II: The New Colossus – $ 7,99 (знижка 80%);

The Evil Within – $ 4,99 (знижка 75%);

The Evil Within 2 – $9,99 (знижка 75%);

Wolfenstein: The Old Blood – $ 5,99 (знижка 70%);

Wolfenstein: The New Order – $5,99 (знижка 70%);

Prey – $ 8,99 (знижка 70%);

Dishonored (Definitive Edition) – $5,99 (знижка 70%);

Dishonored 2 – $11,99 (знижка 70%);

Fallout 3: Game of the Year Edition – $5,03 (знижка 60%).

Акція закінчиться 17 лютого. Поряд з нею в GOG діє розпродаж платформерів зі знижками до 90%. Він закінчиться 21 лютого.

Найцікавіші пропозиції розпродажу платформерів:

Yooka-Laylee – $ 4,99 (знижка 80%);

Limbo – $ 0,66 (знижка 75%);

Inside – $1,40 (знижка 75%);

GRIS – $2,07 (знижка 60%);

Owlboy – $3,58 (знижка 40%);

New Super Lucky's Tale – $13,04 (знижка 10%).

Нагадаємо, що в іншому онлайн-сервісі, Epic Games Store, до 18 лютого можна отримати безкоштовно космічну рольову стратегію Halcyon 6: Starbase Commander. Після цього геймерам роздадуть гонки Absolute Drift та шутер від творців Doom – Rage 2.

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Автор: Сергій Коршунов