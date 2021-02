Роздача закінчиться 18 лютого о 18:00 за Києвом.

В онлайн-сервісі цифрової дистрибуції ігор Epic Games Store почалася нова безкоштовна роздача. З 11 по 18 лютого всі бажаючі можуть отримати безкоштовно космічну рольову стратегію Halcyon 6: Starbase Commander.

Трейлер Halcyon 6: Starbase Commander

Детальніше про Halcyon 6: Starbase Commander

Halcyon 6: Starbase Commander – це рольова стратегія в піксельному стилі. У ній потрібно курувати космічним кораблем, займатися будівництвом бази, а ще битися з ворогами в тактичних боях.

Halcyon 6 вийшла у 2016 році на ПК і отримала 71 бал від преси на Metacritic. А середній бал від гравців склав 7,7 з 10 можливих.

Наступними іграми в роздачі від EGS стануть гонки Absolute Drift та шутер від творців Doom – Rage 2.

Нагадаємо, що до 22 лютого власники консолей PlayStation можуть забрати безкоштовно в PS Store кооперативну головоломку We Were Her.

Автор: Сергій Коршунов