З моменту релізу пройшло майже півроку.

Dying Light 2 Stay Human вийшла на початку лютого, проте зламати гру зуміли тільки зараз. Цим "досягненням" відзначилася дівчина-хакер Empress. В останні роки лише вона займається створенням піратських версій великих проектів.

Про злом Dying Light 2 Stay Human стало відомо завдяки повідомленню Empress на Reddit. Гра була оснащена Denuvo 15-ї версії і стандартними технологіями захисту Steam і Epic Games Store.

Останні хакери усувають прямо на релізі, тому вони не вважаються істотною перешкодою. А ось DRM-технологія від компанії Irdeto постійно вдосконалюється і зазвичай заважає зломщикам в найкоротші терміни відправляти нові ігри на торрент-трекери.

Варто відзначити, що роботою Empress вже встигли скористатися пірати, які готують збірки хакнутих ігор. Попередньою "жертвою" дівчини стала Marvel's Guardians of the Galaxy, а наступною може виявитися екшен про хижу акулу Maneater.

Детальніше про Dying Light 2 Stay Human

Головний герой Dying Light 2 — вцілілий на ім'я Ейден Колдуелл. Дії гри розгортаються через 20 років після епідемії, показаної в першій частині.

У сиквелі реалізували нелінійну оповідь, нові види зомбі і карту в чотири рази більшу, ніж в оригіналі.

Особливу увагу в другій частині приділили паркуру. У гравців з'явилося більше акробатичних трюків і можливостей взаємодіяти з оточенням. Це зробило переміщення по світу більш різноманітним і плавним.

Dying Light 2 Stay Human вийшла 4 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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