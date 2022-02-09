Правда, дістати імпровізований пістолет буде нелегко.

Раніше ми писали, що в Dying Light 2 Stay Human знайшли секретну локацію, яка нагадує постапокаліптичну версію офісу Techland. Всередині користувачі виявили послання від розробників і багато "великодок". А тепер ентузіасти більш ретельно обстежили таємне приміщення і відшукали цінне креслення. Воно дозволяє зробити з пальця головного героя потужну стрілецьку зброю.

Читайте такожПольські розробники пояснили, чому Dying Light 2 має проблеми на Xbox Series SЩоб потрапити в секретну локацію, потрібно завершити сюжетне завдання "Трансляція". Потім необхідно залізти на вежу VNC, найвищу споруду в грі, і звідти за допомогою параплану перелетіти на сусідній хмарочос з антеною на даху. Тут потрібно підключити кабель до трансформатора і активувати термінал на стіні. Якщо все зробити правильно, то відкриється доступ в таємну кімнату.

Всередині знаходиться згадане креслення, яке дозволяє створити аналог вогнепальної зброї. При її використанні головний герой буде складати пальці у формі пістолета і здійснювати невидимі залпи у ворогів. Імпровізована зброя дозволяє легко розправлятися з зомбі, тому її краще не використовувати під час першого проходження.

Детальніше про Dying Light 2 Stay Human

Головний герой Dying Light 2 — вцілілий на ім'я Ейден Колдуелл. Дії гри розгортаються через 20 років після епідемії, показаної в першій частині.

У сиквелі реалізували нелінійну оповідь, нові види зомбі і карту в чотири рази більшу, ніж в оригіналі.

Особливу увагу в другій частині приділили паркуру. У гравців з'явилося більше акробатичних трюків і можливостей взаємодіяти з оточенням. Це зробило переміщення по світу більш різноманітним і плавним.

Dying Light 2 Stay Human вийшла 4 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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