Розробники з Warhorse зробили цілий невеликий трейлер, присвячений цьому.

Розробники з Warhorse Studios нагадують, що Kingdom Come: Deliverance 2 це не лише про лицарські подвиги у великих містах, а й про життя простих людей у скромних сільських хатах.

Розробники підготували трейлер, де показали, чим Генрі займатиметься в сільській місцевості. Місцевий умілець пропонує герою наробити стріл для лука й арбалета, але для цього йому потрібні рідкісні пір'я граків, які Генрі люб'язно погодився роздобути.

В іншому квесті Генрі знаходить у лісі чоловіка, якого явно отруїли, тепер лицареві потрібно швидко роздобути антидот. Ну і, мабуть, найцікавіший фрагмент: заможний городянин зі своєю свитою приїжджає в поселення і запитує у Генрі, де він роздобув кістки дракона. Це може бути зав'язка для додаткового квесту в дусі першої частини, де розробники дуже кумедно обігравали "надприродні" явища і середньовічні забобони в реалістичному сеттингу гри.

Ну і, зрозуміло, гравцеві будуть доступні всі типові активності селянина: Генрі зможе полювати, молитися і пасти овець, а вечорами засідати в корчмі.

Реліз Kingdom Come: Deliverance 2 заплановано на 4 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що Kingdom Come: Deliverance 2 побила рекорд Baldur's Gate 3 за кількістю слів у сценарії. Загалом для гри було написано 2.2 мільйона слів.

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