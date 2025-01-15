Сценаристи Kingdom Come: Deliverance 2 написали 2.2 мільйона слів для гри.

Розробники Kingdom Come: Deliverance 2 з Warhorse Studios заявили, що розмір сценарію сиквела склав понад 2.2 мільйона слів.

Про це студія заявила в X (колишній Twitter), поправивши блогера ESO_Danny, який написав, що в сценарії 1.7 мільйонів слів. Обидві версії звучать переконливо, адже в першій частині розмір сценарію склав "всього" 800 тисяч слів.

Рекорд за розмірами ігрових сценаріїв зараз тримає Baldur's Gate 3, але скоро їй доведеться посунутися. Книга рекордів Гіннеса нарахувала в сценарії BG3 понад 2 мільйони слів. Коли хтось перерахує слова в сценарії KCD 2, рекорд потрібно буде оновити.

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Втім розробники Baldur's Gate 3 з Larian Studios не дуже засмучені. Директор з продажу Larian Майкл Доус сподівається, що Warhorse таки поставить новий рекорд, а сам він уже не може дочекатися Kingdom Come: Deliverance 2.

Реліз Kingdom Come: Deliverance 2 призначено на 4 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що оглядачі з видання VGC залишилися в захваті від перших 10 годин Kingdom Come: Deliverance 2.

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