Ghost of Yotei вийде 2 жовтня.

На YouTube-каналі Playstation з'явився новий трейлер Ghost of Yotei, продовження Ghost of Tsushima, і разом із ним і дата релізу. Сиквел екшену вийде 2 жовтня ексклюзивно на Playstation 5.

Ролик розкриває основу сюжету: головна героїня на ім'я Атсу переживає трагедію, її сім'я гине від рук шістьох бандитів, а її саму залишають помирати. Однак вона виживає і вирушає по сліду вбивць, щоб помститися.

Судячи з кадрів, на гравців чекають не тільки подорожі похмурим світом, а й флешбеки: можна буде пограти за Атсу в дитинстві, щоб краще зрозуміти її мотивацію.

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У свіжому пості в блозі Playstation розробники наголосили, що продовження стане помітно відкритішим і гнучкішим, у плані як дослідження світу, так і проходження завдань. Обіцяють більше свободи, більше виборів і, судячи з атмосфери трейлера, не менше драматизму, ніж в оригіналі.

Передзамовлення Ghost of Yotei відкриються в Playstation Store вже 2 травня.

Раніше ми розповідали, що продовження Ghost of Tsushima отримало вікове обмеження в Тайвані. Найчастіше це означає, що розробка проєкту вже вийшла на фінішну пряму.

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