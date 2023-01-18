Подробиці з'явилися завдяки користувачеві, який отримав артбук .

У Мережі з'явилося багато подробиць Hogwarts Legacy — свіжої екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера". Відомості включають тривалість проходження, наявність певних заклинань, варіативність сюжету при виборі факультету та інше. Однак розкрили їх не розробники, а користувач Twitter під псевдонімом ManwithSecrets.

Гравець отримав доступ до офіційного ігрового артбуку за три тижні до релізу. З книги він дізнався багато деталей, які опублікував на своєму акаунті разом з фотографіями. Серед останніх найбільш цікава карта світу, що включає Гогвортс і Гогсмід.

Повне проходження Hogwarts Legacy займе у користувачів 70 годин, половина з яких відведена на сюжет. Від вибору факультету залежить варіативність в історії, проте різниця невелика, і всі гравці прийдуть до однієї точки. У студентів певної кафедри буде можливість відвідати в'язницю Азкабан. Найімовірніше, мова про Слизерин.

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У світі Hogwarts Legacy розкидано 100 загадок Мерліна, які належить вирішувати користувачам. Під час досліджень гравці також зможуть виконувати побічні завдання, проходити підземелля і битися з босами. А серед магічних звірів, доступних для упіймання, присутній фенікс.

Ексклюзивний квест для PlayStation порадує цікавою історією, проте через рік завдання додадуть і на ПК з Xbox. Не менш цікавим буде побічна місія, яка дозволить вивчити смертельне заклинання "Авада Кедавра". Однак вона відкриється тільки після проходження сюжету.

Окрему увагу в артбуці приділено директору Гогвортсу — Фінеасу Найджелусу Блеку. Користувачі оцінять його присутність, але персонаж не грає вагомої ролі в історії.

Згідно з відомостями в артбуці, з моменту першої демонстрації Hogwarts Legacy в 2020 році 90% всього контенту вирізали або змінили. Під ніж потрапили Квідич і майже чверть карти: користувачі не відвідають Високогір'я і Болота, але локації можуть повернутися в доповненнях, якщо проект приймуть позитивно.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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