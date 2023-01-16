Вибір між різними мітлами не передбачений.

До релізу Hogwarts Legacy залишилося трохи більше місяця, тому розробники зі студії Avalanche Software за підтримки видавництва Warner Bros. Interactive Entertainment активно діляться різними подробицями. Нещодавно вони розповіли про польоти на мітлі і кількість персонажів, яких можна одночасно створити.

Світ гри включає Гогсмід, село неподалік від Гогвортсу. На його території розташований магазин, в якому можна купувати різноманітні косметичні предмети для своєї мітли — основного засобу пересування в Hogwarts Legacy.

Власник лавки видаватиме завдання користувачам. Нагородою за виконання цих квестів стане поліпшення мітли і підвищення її універсальності. А ось купити інший засіб пересування не вийде. Альтернативою виступають літаючі магічні тварини, проте придбати "Блискавку" або "Німбус-2000" не можна.

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Підтримка Warner Bros. також відповіла фанатам на ряд питань, пов'язаних зі створенням героїв. Гравці вільні одночасно мати чотирьох персонажів. Це корисно для тих, хто захоче паралельно подивитися різницю між вибором факультетів. На кожного зі створених чаклунів відводиться п'ять слотів під автоматичні збереження і десять під ручні. Тому можна буде паралельно розважатися за декількох персонажів і порівнювати наслідки прийнятих рішень.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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