Проєкт доступний у браузері.

Larian Studios вирішила підігріти інтерес до серпневого релізу Baldur's Gate 3. Компанія підготувала для користувачів незвичайну розвагу. Вона випустила приквел гри у форматі детективного розслідування.

Проєкт називається Blood in Baldur's Gate і доступний безпосередньо в браузері на офіційному веб-сайті Larian. Він виконаний у форматі текстового квесту. Користувачі повинні з'ясувати, хто скоїв таємниче вбивство на вулицях Воріт Балдура — легендарного міста з рольової серії Baldur's Gate.

Гравці повинні шукати докази, допитувати свідків, застосовувати предмети з інвентарю і шляхом спільного голосування приймати рішення. На момент написання новини можна вибрати одну з чотирьох локацій для відвідування на наступному етапі. Таким способом користувачі повинні пройти слідами вбивці і розплутати справу. У разі зволікання жертвами маніяка можуть стати самі гравці, про що згадується в трейлері проєкту.

Відео дня

Blood in Baldur's Gate триватиме до 24 червня. Як зазначив портал PC Gamer, в цей день помер актор Девід Уорнер, який озвучив лиходія Джона Айренікуса в Baldur's Gate 2. Можливо, після завершення приквелу користувачів чекає певний анонс, пов'язаний зі згаданим антагоністом.

Baldur's Gate 3 — основні подробиці

Це масштабна рольова гра від Larian Studios, творців дилогії Divinity: Original Sin.

Події гри розгортаються у всесвіті Забутих Королівств. Головному героєві належить вирішити долю світу, а заодно пройти через низку інтриг, романів і зрад.

Усередині протагоніста знаходиться Іллітід, який поступово його пожирає. Однак ця напасть дає величезну силу, і спокуса її використання поступово наростає.

Геймплей Baldur's Gate 3 включає створення і прокачування персонажа, формування команди, битви, виконання завдань та інше. Гра славиться своєю варіативністю: кожну місію можна пройти різними способами, а в боях навіть є варіант кинути в супротивника чоботом.

Baldur's Gate 3 поки доступна тільки на ПК у форматі раннього доступу.

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