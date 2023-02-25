Мінімальні і рекомендовані параметри зросли, але флагманські ПК для проходження гри, як і раніше, не потрібні.

Після демонстрації трейлера з датою релізу Baldur's Gate 3 на ПК та PS5 Larian Studios повідомила, що підвищила системні вимоги гри. За час поліпшення RPG в ранньому доступі Steam розробники значно вдосконалили графіку. Тому зараз для комфортних розваг знадобляться потужніші ПК.

Раніше в мінімальних вимогах були присутні процесор Intel Core i5-4690 і відеокарта NVIDIA GeForce GTX 780, а в рекомендованих — Intel Core i7-4770K і NVIDIA GeForce GTX 1060. Оперативної пам'яті потрібно було 8 і 16 Гбайт відповідно.

Для 2020 року, коли Baldur's Gate 3 вийшла в ранньому доступі, вимоги були більш ніж розумними. З урахуванням появи двох поколінь відеокарт те ж саме можна сказати і про нові параметри. Графічні процесори позаминулого покоління для комфортної гри вже не здаються чимось захмарним.

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Мінімальні вимоги

ОС: Windows 10 (64-біт);

процесор: Intel Core i5-4690 або AMD FX-8350;

оперативної пам'яті: 8 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 або AMD Radeon RX 480 (на 4 або більше Гбайт відеопам'яті);

Direct X: версії 11;

місце на диску: 150 Гбайт.

Рекомендовані вимоги

ОС: Windows 10 (64-біт);

процесор: Intel Core i7-8700К або AMD Ryzen 5 3600;

оперативної пам'яті: 16 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super або AMD Radeon RX 5700 XT (на 8 або більше Гбайт відеопам'яті);

Direct X: версії 11;

місце на диску: 150 Гбайт.

Baldur's Gate 3 — основні подробиці

Це масштабна рольова гра від Larian Studios, творців дилогії Divinity: Original Sin.

Події гри розгортаються у всесвіті Забутих Королівств. Головному героєві належить вирішити долю світу, а заодно пройти через низку інтриг, романів і зрад.

Усередині протагоніста знаходиться Іллітід, який поступово його пожирає. Однак ця напасть дає величезну силу, і спокуса її використання поступово наростає.

Геймплей Baldur's Gate 3 включає створення і прокачування персонажа, формування команди, битви, виконання завдань та інше. Гра славиться своєю варіативністю: кожну місію можна пройти різними способами, а в боях навіть є варіант кинути в супротивника чоботом.

Baldur's Gate 3 поки доступна тільки на ПК у форматі раннього доступу.

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