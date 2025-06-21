У гру додадуть систему реалістичного перезарядження зброї, а також офіційний інструмент для моддингу.

GSC Game World готує важливе оновлення 1.5 для Stalker 2: Heart of Chornobyl. У ньому студія зробила наголос на більш хардкорний і реалістичний геймплей.

Як розповів Videogamer, головна фішка патча - система часткового перезарядження зброї. Раніше, якщо гравець починав перезаряджати дробовик або автомат, а потім перемикався на іншу гармату, під час повернення доводилося заряджати все заново. Тепер зброя запам'ятовуватиме прогрес, це додасть реалізму і зробить бої динамічнішими.

Крім того, в оновленні перероблять боєприпаси для кулеметів і снайперських гвинтівок. Все заради кращого балансу для тих, хто віддає перевагу хардкорному стилю виживання в Зоні.

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Технічна частина теж отримала увагу: у грі поліпшать продуктивність у місцях зі схованками та інтерактивними об'єктами, додадуть кнопку автовизначення графічних налаштувань і усунуть проблеми з ультраширокими моніторами.

Окремо варто відзначити запуск першої версії моддингового інструментарію Zone Kit. Це повноцінний SDK, за допомогою якого гравці зможуть створювати свої модифікації. Розробка ведеться у співпраці зі спільнотою і буде активно розвиватися після релізу першої версії.

Реліз оновлення 1.5 відбудеться до кінця червня.

Паралельно команда працює над сюжетними доповненнями. Вони запропонують нові погляди на Зону, такі, яких у серії ще не було.

Раніше ми розповідали, що Гейб Ньюелл пройшов Stalker 2 уже тричі та збирається вчетверте. Після того як творець Steam подивиться всі кінцівки, він збирається вирішити, у що грати далі.

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