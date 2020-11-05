У новому режимі користувачам дадуть пограти за легендарного термінатора T-800.

Польська студія Teyon випустила безкоштовне доповнення до свого шутера Terminator: Resistance. Головним нововведенням DLC став режим Infiltrator. У ньому гравці візьмуть на себе роль термінатора T-800.

У режимі Infiltrator гравці виступлять на боці машин, повідомили розробники. Керуючи термінатором T-800, користувач повинен буде збирати розвіддані про опір, знищувати опорні пункти людей і ліквідувати польового командира. Якщо одне із завдань буде провалено, доведеться починати спочатку.

Тизер Terminator: Resistance-Infiltrator Mode

Все це буде відбуватися на новій мапі, а свої результати можна буде опублікувати в таблицю лідерів.

Додаток Infiltrator вже доступний у цифровому магазині Steam.

Крім того, для Terminator: Resistance вийшов безкоштовний комікс під назвою Zero Day Exploit. Він став приквелом і розповість про те, що сталося з командиром Джесікою Берон і доктором Маком до подій гри.

Про що Terminator: Resistance

Історія гри розгортається в постапокаліптичному 2028 році в Лос-Анджелесі, де солдати опору на чолі з Джоном Коннором б'ються проти роботів під керівництвом штучного інтелекту «Скайнет». Гравцеві пропонується стати солдатом опору на ім'я Джейкоб Ріверс. У грі присутні елементи стелсу і кілька варіантів фіналу.

Terminator: Resistance вийшов 14 листопада 2019 року і був прохолодно прийнятий критиками. Однак користувачам гра сподобалася. В Steam у шутера 92% позитивних відгуків.

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Автор: Сергій Коршунов