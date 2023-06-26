Японська консоль лідирує з великим відривом.

Sony вирвалася в беззаперечні лідери консольного ринку ще під час минулого покоління. PS4 придбали майже 120 мільйонів користувачів, які стали членами екосистеми PlayStation. Це дозволило продовжувати домінувати і після запуску PS5. Звичайно, свою роль зіграла успішна реклама, але багато людей придбали нову японську консоль, тому що їм подобалася PS4. В результаті Sony продовжила домінувати на ринку, і це тільки підтверджують недавні дані про співвідношення проданих приставок в ЄС.

Як повідомив блогер Zuby_Tech, Єврокомісія надала офіційну інформацію про реалізацію PS5 і Xbox Series на території країн Євросоюзу. Виявилося, що консоль Sony купували в чотири рази частіше, ніж пристрої Microsoft. Правда, точна статистика залишилася в секреті. Розкривати дані про відвантажені і продані приставки можуть тільки платформотримачі.

"У Європейській економічній зоні на кожну консоль Microsoft Xbox, куплену геймерами, припадає чотири консолі Sony PlayStation", — заявили в Єврокомісії, демонструючи розташування сил на ринку.

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Продажі PlayStation 5 та Xbox Series: остання інформація

У фінансовому звіті за перший квартал 2023 року Sony повідомила, що тираж PS5 перевищив 38,6 мільйона одиниць. Компанія подолала дефіцит і змогла доставити в магазини потрібну кількість пристроїв, щоб задовольнити попит.

Microsoft не розкриває точну статистику продажів Xbox Series. Але аналітики з Ampere порахували, що станом на кінець 2022 року корпорація змогла реалізувати 18,5 мільйона консолей. Це приблизно на 40% менше, ніж показники PS5.

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