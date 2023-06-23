На думку Джима Раяна, корпорація дотримується іншої стратегії.

Завдяки судовому розгляду між Microsoft і Федеральною торговою комісією США стає відомо все більше цікавих деталей. Сюди відноситься і думка генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Раяна щодо придбання Activision Blizzard. Саме ця угода призвела до суду. Керівник вважає, що в разі поглинання Microsoft не стане перетворювати Call of Duty та інші популярні франшизи в консольні ексклюзиви Xbox.

Як повідомило видання The Verge, юрист "зелених" надав видрук електронного листа, в якому Джим Раян і колишній генеральний директор Sony обмінювалися думками щодо потенційної покупки Activision Blizzard. Перший заявив у листуванні: "Це зовсім не гра в ексклюзивність. Вони думають про більше, і в них є гроші, щоб робити такі кроки. Я провів достатньо багато часу з [Філом] Спенсером і Боббі [Котиком], і я впевнений, що ми будемо продовжувати бачити Call of Duty на PlayStation ще довгі роки".

Потім Раян висловив впевненість у позиціях Sony навіть у випадку перетворення проєктів Activision Blizzard на консольні ексклюзиви Xbox: "Ми готуємо кілька хороших речей. Я заспокоївся, я б вважав за краще, щоб цього не сталося, але ми будемо в порядку, ми будемо більш ніж добре".

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Нагадаємо, саме потенційна ексклюзивність Call of Duty була першим приводом для занепокоєння Управління по захисту конкуренції і ринкам (CMA) Великобританії. Але потім регулятор заблокував угоду через можливу монополію Microsoft в хмарному секторі.

Позицію Раяна прокоментував генеральний менеджер зі зв'язків з громадськістю Microsoft Девід Кадді: "Сьогоднішній день показав, що Sony весь цей час знала, що ми будемо дотримуватися нашої обіцянки зберегти ігри на своїй платформі, і ясно дала зрозуміти, що її діяльність з лобіювання проти угоди спрямована тільки на захист свого домінуючого становища на ринку".

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