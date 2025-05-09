Doom The Dark Ages виходить 15 травня на PS5, Xbox Series і ПК.

9 травня спало ембарго на публікацію оглядів DOOM: The Dark Ages. Незважаючи на обіцянки розробників, що нова частина стане найкращою в історії серії, поки що гру оцінюють трохи гірше, ніж Doom Eternal.

На агрегаторі OpenCritic середня оцінка проєкту становить 86 балів зі 100 на основі 86 рецензій – на три бали менше, ніж в Eternal. Майже всі думки сходяться в одному: гра чудова, але в неї є кілька суттєвих недоліків.

Наприклад, музику, візитну фішку серії, називають "такою, що не запам'ятовується", а польоти на драконі та гігантські хутра, які активно рекламувалися в трейлері – "нудними". Крім того, не всім сподобався дизайн опенворлда. Один критик і зовсім написав, що це перша гра в серії, яку "не хочеться перегравати", тому що це "схоже на тяжку роботу із зачистки карти".

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Нарешті, деякі рецензенти критикують сюжет. Хоч зазирнути в минуле всесвіту Doom було цікаво (сюжетно це приквел DOOM 2016 року), сценаристам не вдалося розповісти справді унікальну передісторію Ката Рока – все досить передбачувано.

В іншому – це все той самий Doom, який відмовився від формули Eternal зі стрибками і повернувся до коріння Doom (2016). Сам Думслеєр тепер відчувається як ходячий танк, який мчить крізь натовпи ворогів і його ніхто не може зупинити. З безумовних плюсів The Dark Ages відзначають зброю, стрілянину, оточення.

Також з'ясувалося, що кампанія проходиться за 16-20 годин, у грі є дві кінцівки і заділ на майбутні DLC.