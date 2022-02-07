Для максимальних налаштувань вистачить відеокарти позаминулого покоління.

Минулого тижня Sony провела онлайн-шоу State of Play, яке присвятила Ghostwire: Tokyo. Слідом за цим розробники з Tango Gameworks опублікували системні вимоги гри. Для запуску екшена про надприродні явища в Токіо не знадобиться потужний ПК. Але найдивніше, що в рекомендованих параметрах зазначена відеокарта позаминулого покоління. Сподіваємося, це пов'язано з відмінною оптимізацією, а не слабкою графікою.

Читайте такожТворці The Evil Within опублікували геймплей і багато подробиць Ghostwire: TokyoМінімальні системні вимоги

ОС: Windows 10 (64-розрядна);

процесор: Intel Core i7-4770k з 3,5 ГГц або AMD Ryzen 5 2600;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 5500 XT;

відеопам'ять: 6 Гбайт;

оперативна пам'ять: 12 Гбайт;

DirectX: версія 12;

місце на диску: 20 Гбайт (SSD).

Рекомендовані системні вимоги

ОС: Windows 10 (64-розрядна);

процесор: Intel Core i7-6700 з 3,4 ГГц або AMD Ryzen 5 2600;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 або AMD Radeon RX 5600 XT;

відеопам'ять: 6 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версія 12;

місце на диску: 20 Гбайт (SSD).

Ghostwire: Tokyo — основні подробиці

Дії гри розгортаються в районі Токіо під назвою Сібуя. На японську столицю опустився туман, який стер грань між реальністю і потойбічним світом. Всі люди зникли, а вулиці наповнили надприродні істоти Прийшлі.

Розібратися в таємничих подіях повинен головний герой Акіто. У його голові оселився дух детектива Кей-Кея, який допомагатиме з розслідуванням.

Ghostwire: Tokyo відзначиться продуманою бойовою системою, наявністю стелса, відкритим світом і безліччю побічних завдань.

Гра вийде 25 березня 2022 року на ПК і PlayStation 5 в якості річного консольного ексклюзиву.

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