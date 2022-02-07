Достатньо i7-4770K і GTX 1060: розкриті системні вимоги Ghostwire: Tokyo / фото Tango Gameworks
Минулого тижня Sony провела онлайн-шоу State of Play, яке присвятила Ghostwire: Tokyo. Слідом за цим розробники з Tango Gameworks опублікували системні вимоги гри. Для запуску екшена про надприродні явища в Токіо не знадобиться потужний ПК. Але найдивніше, що в рекомендованих параметрах зазначена відеокарта позаминулого покоління. Сподіваємося, це пов'язано з відмінною оптимізацією, а не слабкою графікою.
Читайте такожТворці The Evil Within опублікували геймплей і багато подробиць Ghostwire: TokyoМінімальні системні вимоги
- ОС: Windows 10 (64-розрядна);
- процесор: Intel Core i7-4770k з 3,5 ГГц або AMD Ryzen 5 2600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 5500 XT;
- відеопам'ять: 6 Гбайт;
- оперативна пам'ять: 12 Гбайт;
- DirectX: версія 12;
- місце на диску: 20 Гбайт (SSD).
Рекомендовані системні вимоги
- ОС: Windows 10 (64-розрядна);
- процесор: Intel Core i7-6700 з 3,4 ГГц або AMD Ryzen 5 2600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 або AMD Radeon RX 5600 XT;
- відеопам'ять: 6 Гбайт;
- оперативна пам'ять: 16 Гбайт;
- DirectX: версія 12;
- місце на диску: 20 Гбайт (SSD).
Ghostwire: Tokyo — основні подробиці
- Дії гри розгортаються в районі Токіо під назвою Сібуя. На японську столицю опустився туман, який стер грань між реальністю і потойбічним світом. Всі люди зникли, а вулиці наповнили надприродні істоти Прийшлі.
- Розібратися в таємничих подіях повинен головний герой Акіто. У його голові оселився дух детектива Кей-Кея, який допомагатиме з розслідуванням.
- Ghostwire: Tokyo відзначиться продуманою бойовою системою, наявністю стелса, відкритим світом і безліччю побічних завдань.
- Гра вийде 25 березня 2022 року на ПК і PlayStation 5 в якості річного консольного ексклюзиву.