Гра вийде вже 25 березня.

Tango Gameworks — це студія Сіндзі Мікамі, творця Resident Evil. Раніше вона випустила дві частини хорора з елементами виживання The Evil Within, а зараз працює над екшеном Ghostwire: Tokyo. Нещодавно Sony провела онлайн-шоу State of Play, яке присвятили грі. В рамках трансляції показали багато геймплейних кадрів проекту, а його окремі подробиці опублікували у блозі PlayStation. Ми відібрали головне в цьому матеріалі.

У Ghostwire: Tokyo демонструється район Сібуя сучасного Токіо. На місто опустився загадковий туман, який стер грань між потойбічним світом і реальністю. Всі люди зникли, а розібратися в таємничих подіях повинен головний герой на ім'я Акіто. У його голові оселився дух детектива Кей-Кея. Персонажі повинні навчитися уживатися і діяти спільно. За словами розробників, герої будуть часто сперечатися через різні погляди на ті чи інші події.

Противниками в Ghostwire: Tokyo стануть Прийшлі. Ці надприродні істоти мають цікавий дизайн, наприклад, частина ворогів нагадує бізнесменів у фраках, у яких немає обличчя. Головною зброєю Акіто в боях стануть потоки ефіру. Щоб використовувати їх, потрібно освоїти спеціальні жести. Чарам можна буде надати форму однієї з чотирьох стихій — вітру, води, вогню і землі. Від їх грамотного вибору і поєднання залежить перемога в боях.

Інші деталі Ghostwire: Tokyo

Три стихії стануть аналогом зброї. Вітер — пістолетом, вода — дробовиком, вогонь — базукою. А земля призначена виключно для захисту. Є також спорядження для потайного усунення супротивників, наприклад, луки. Гравці вільні самі вибирати, як битися з ворогами.

По світу Ghostwire: Tokyo розкидані ворота торії, з яких тече скверна. Після їх очищення можна буде відвідати раніше приховані території.

У грі заготовлено багато цікавих завдань, які натхненні японським фольклором. Оточення і вороги виконані в тих же традиціях.

На вулицях Токіо зустрічаються духи жителів. Їх можна заключати в паперові фігурки і за допомогою спеціальних таксофонів відправляти за межі міста.

Акіто зустріне чимало доброзичливих йокаїв. Так називаються духи в японській міфології. Деякі з них виконують роль торговців, а інші видають другорядні місії.

Ghostwire: Tokyo вийде 25 березня 2022 року на ПК і PlayStation 5 в якості річного консольного ексклюзиву.

